السعودية.. الملك سلمان يبقى في المستشفى بعد “منظار على القولون

هبة بريس _ وكالات

أعلن الديوان الملكي السعودي، الأحد، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، أجري فحوصات طبية ومنظار على القولون في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وجاءت النتيجة سليمة.

وأفاد بيان الديوان الملكي بأن الفريق الطبي قرر بقاء الملك في المستشفى لبعض الوقت للراحة، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وجاء في البيان أن الملك سلمان “دخل مساء السبت … مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية”.

وكان الملك سلمان دخل المستشفى في الرياض في مارس لإجراء “فحوصات طبية” و”تغيير بطارية منظم ضربات القلب”، وفق وكالة الأنباء السعودية.

كما خضع في يوليو 2020 لعملية استئصال المرارة وأجريت له عام 2010 عملية لمعالجة انزلاق غضروفي في العمود الفقري.

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