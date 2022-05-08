سيدة أمريكا الأولى تصل إلى أوكرانيا في زيارة مفاجئة

سيدة أمريكا الأولى تصل إلى أوكرانيا في زيارة مفاجئة

2022-05-08 / 16:16
0
هبة بريس _ وكالات

وصلت السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن اليوم الأحد في زيارة غير معلنة إلى أوكرانيا، حيث تواصل روسيا عمليتها العسكرية.

وزارت اليوم ضمن جولة أوروبية تستغرق ثلاثة أيام مدينة أوجغورود في جنوب غرب أوكرانيا قرب حدود سلوفاكيا، حيث التقت في مدرسة تم تحويلها إلى مركز لإيواء النازحين مع السيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكايا

وشملت هذه الزيارة اجتماعا مغلقا بين زوجتي رئيسي أوكرانيا والولايات المتحدة دامت نحو ساعة.

وتزامنت هذه الزيارة مع الاحتفالات بيوم الأم في أوكرانيا.

وقالت جيل بايدن إنها وصلت إلى أوجغورود لأنه “من المهم إظهار للشعب الأوروبي أن هذه الحرب يجب أن تنتهي”، واصفة النزاع المتواصل بأنه “شرس”.

وتابعت: “يقف شعب الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الأوكراني”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رويترز : أمير قطر يزور إيران.. وأوروبا

رويترز : أمير قطر يزور إيران.. وأوروبا

2022-05-08 / 15:42
Photo of صحيفة: السعودية تعيد رحلاتها إلى إسطنبول بعد أسبوع من زيارة إردوغان

صحيفة: السعودية تعيد رحلاتها إلى إسطنبول بعد أسبوع من…

2022-05-08 / 15:16
Photo of بشار الأسد يلتقي بخامنئي في طهران

بشار الأسد يلتقي بخامنئي في طهران

2022-05-08 / 14:47
Photo of تضييق : استدعاء أمني جديد للناشط الجزائري كريم طابو

تضييق : استدعاء أمني جديد للناشط الجزائري كريم طابو

2022-05-08 / 14:35
Photo of الشعب كره الأحزاب”.. مظاهرات مؤيدة لقيس سعيد

الشعب كره الأحزاب”.. مظاهرات مؤيدة لقيس سعيد

2022-05-08 / 13:54
Photo of روسيا: انضمام فنلندا والسويد للناتو سيحول المنطقة لمسرح حرب

روسيا: انضمام فنلندا والسويد للناتو سيحول المنطقة لمسرح حرب

2022-05-08 / 12:53
Photo of موسكو: سندمر دول الناتو في نصف ساعة إذا نشبت حرب نووية

موسكو: سندمر دول الناتو في نصف ساعة إذا نشبت…

2022-05-08 / 12:26
Photo of فرنسا تحاكم جزائريا بتهمة “الترويج للجهاد “

فرنسا تحاكم جزائريا بتهمة “الترويج للجهاد “

2022-05-08 / 12:16
Photo of مقتل شخص وإصابة ستة آخرين في إطلاق نار جنوب شرق المكسيك

مقتل شخص وإصابة ستة آخرين في إطلاق نار جنوب…

2022-05-08 / 11:14
Photo of اليونان.. العثور على 106 مهاجرين غير شرعيين على ساحل جزيرة كوس

اليونان.. العثور على 106 مهاجرين غير شرعيين على ساحل…

2022-05-08 / 11:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق