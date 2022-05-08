سيدة أمريكا الأولى تصل إلى أوكرانيا في زيارة مفاجئة

هبة بريس _ وكالات

وصلت السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن اليوم الأحد في زيارة غير معلنة إلى أوكرانيا، حيث تواصل روسيا عمليتها العسكرية.

وزارت اليوم ضمن جولة أوروبية تستغرق ثلاثة أيام مدينة أوجغورود في جنوب غرب أوكرانيا قرب حدود سلوفاكيا، حيث التقت في مدرسة تم تحويلها إلى مركز لإيواء النازحين مع السيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكايا

وشملت هذه الزيارة اجتماعا مغلقا بين زوجتي رئيسي أوكرانيا والولايات المتحدة دامت نحو ساعة.

وتزامنت هذه الزيارة مع الاحتفالات بيوم الأم في أوكرانيا.

وقالت جيل بايدن إنها وصلت إلى أوجغورود لأنه “من المهم إظهار للشعب الأوروبي أن هذه الحرب يجب أن تنتهي”، واصفة النزاع المتواصل بأنه “شرس”.

وتابعت: “يقف شعب الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الأوكراني”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0