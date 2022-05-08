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صحيفة: السعودية تعيد رحلاتها إلى إسطنبول بعد أسبوع من زيارة إردوغان

2022-05-08 / 15:16
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هبة بريس _وكالات

أفادت صحيفة “ديلي صباح” التركية بأن الخطوط الجوية العربية السعودية استأنفت، السبت، رحلاتها إلى تركيا بعد توقف دام عامين بسبب جائحة فيروس كورونا.

وحطت الرحلة التي تشغلها الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية القادمة من جدة في مطار إسطنبول الدولي، السبت، وعلى متنها 130 راكبا، حيث تم استقبالهم بالورود لدى وصولهم.

وكانت رحلات الخطوط السعودية إلى تركيا توقفت بعد الجائحة لكنها لم تستأنف بعد إعادة فتح السفر الدولي عام 2020 الذي شهد إغلاق معظم مطارات العالم.

وستسير الخطوط السعودية رحلات يومية من مدينتي جدة والمدينة إلى إسطنبول. كما ستسير الشركة ثلاث رحلات أسبوعيا بين العاصمة السعودية الرياض وإسطنبول

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