بشار الأسد يلتقي بخامنئي في طهران

هبة بريس _ وكالات

التقى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الأحد، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، خلال زيارة نادرة لطهران، حسبما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي.

وقال التلفزيون، إن الأسد قام بزيارة قصيرة للحليف الإيراني عقد خلالها لقاءين منفصلين مع “المرشد الأعلى والرئيس إبراهيم رئيسي”.

وتعود آخر زيارة قام بها الأسد لإيران إلى فبراير 2019.

وإيران هي الحليف الإقليمي الرئيسي لسوريا التي تشهد نزاعا منذ 2011.

وهي تدعم سلطة الأسد مالياً وأرسلت آلاف “المتطوعين” إلى سوريا بإشراف أعضاء من الحرس الثوري، للقتال إلى جانب النظام.

وقال المرشد الأعلى، بحسب بيان نُشر على موقعه، إن العلاقات بين طهران ودمشق “حيوية” و”ينبغي بذل مزيد من الجهود المشتركة لتطوير العلاقات بين البلدين أكثر فأكثر”

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