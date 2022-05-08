تضييق : استدعاء أمني جديد للناشط الجزائري كريم طابو

هبة بريس _ متابعة

أفادت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين بأن مصالح الأمن الجزائري استدعت، اليوم الأحد، مجددا، الناشط السياسي كريم طابو.

وأشار محامون إلى أن “التحقيقات الجديدة الجارية في ملف كريم طابو لم تنته بعد” في حين لم يتم بعد الكشف عن طبيعة الاستدعاء الجديد الموجه للناشط.

وقبل أسبوع، أوقفت الشرطة الجزائريّة المعارض السياسي كريم طابو، الذي سبق سجنه مرارا باعتباره أحد أبرز وجوه الحراك الشعبي المناهض للنظام، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد خضوعه لاستجواب دام ساعات بالمديرية الولائية للأمن بالعاصمة.

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