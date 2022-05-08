صفرو : عصابة مدججة بالأسلحة البيضاء تهاجم قاعة للحفلات
هبة بريس
أقدمت عصابة مدججة بالسيوف ليلة أمس السبت في منتصف الليل، على مهاجمة قاعة للحفلات توجد بصفرو بطريق فاس .
وحسب مصادر موثوقة لـ” هبة بريس” فإن افراد العصابة المكونة من 6 أفراد عملوا و في خطوة غير مسبوقة على اقتحام قاعة الحفلات المذكورة وهم في حالة سكر طافح مما خلف الرعب وسط المدعوين لحفل الزفاف.
و أضافت المصادر ذاتها أن الهجوم الخطير خلف إصابة حارس القاعة بإصابة طعنة خطيرة بالسلاح الابيض على مستوى أنحاء , جسده بالإضافة الى تكسير سيارات متوقفة للمدعوويين .
وأردفت المصادر أن عناصر الشرطة انتقلت إلى مكان الحادث بعد ساعة من الواقعة فور علمها بالخبر ، من أجل مباشرة التحريات اللازمة والقيام بالمتعين،
وقد جرى توقيف عنصرين من طرف مواطنين فيما لاذت البقية بالفرار .
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21 تعليقات
بالفعل أصبح الرعب والهلع يعم المدينة الجميلة لهذا نطلب من السيد الحموشي ان يكثر من المراقبات والأجهزة الأمنية لحماية المواطنين من هؤلاء الإرهابيين والمفسدين الذين عمروا مدينة صفرو أتين منها من كل المدن الكبرى ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..