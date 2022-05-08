صفرو : عصابة مدججة بالأسلحة البيضاء تهاجم قاعة للحفلات
هبة بريس
أقدمت عصابة مدججة بالسيوف ليلة أمس السبت في منتصف الليل، على مهاجمة قاعة للحفلات توجد بصفرو بطريق فاس .
وحسب مصادر موثوقة لـ” هبة بريس” فإن افراد العصابة المكونة من 6 أفراد عملوا و في خطوة غير مسبوقة على اقتحام قاعة الحفلات المذكورة وهم في حالة سكر طافح مما خلف الرعب وسط المدعوين لحفل الزفاف.
و أضافت المصادر ذاتها أن الهجوم الخطير خلف إصابة حارس القاعة بإصابة طعنة خطيرة بالسلاح الابيض على مستوى أنحاء , جسده بالإضافة الى تكسير سيارات متوقفة للمدعوويين .
وأردفت المصادر أن عناصر الشرطة انتقلت إلى مكان الحادث بعد ساعة من الواقعة فور علمها بالخبر ، من أجل مباشرة التحريات اللازمة والقيام بالمتعين،
وقد جرى توقيف عنصرين من طرف مواطنين فيما لاذت البقية بالفرار .
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هذه حرب اهلية