فاس..شرطي يشهر سلاحه الوظيفي لايقاف شخص ارتكب عملية سرقة.

ع محياوي _ هبة بريس

اضطر موظف شرطة يعمل بالهيئة الحضرية بمنطقة أمن فاس دار الدبيبغ، مساء أمس السبت 07 ماي الجاري، لإشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله، وذلك خلال تدخل من أجل توقيف شخص يبلغ من العمر 19 سنة، يشتبه في تورطه في ارتكاب عملية سرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وكان موظف الشرطة قد تدخل خارج أوقات عمله القانونية من أجل توقيف المشتبه فيه على مستوى منطقة “عرصة الزيتون”، وذلك بعد ضبطه متلبسا بتعريض فتاة لمحاولة سرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، وهو التدخل الذي اضطر خلاله موظف الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله، بعدما تسنى تحييد الخطر الناتج عن المعني بالأمر وتوقيفه.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي من قبل فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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