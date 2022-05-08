روسيا: انضمام فنلندا والسويد للناتو سيحول المنطقة لمسرح حرب

هبة بريس _ وكالات

حذر السفير الروسي لدى كندا أوليغ ستيبانوف من انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، معتبراً أن ذلك يمكن أن يحول المنطقة إلى “مسرح حرب”.

وقال ستيبانوف، الأحد، إن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو سيكون ضاراً بأمنهما وأمن أوروبا على السواء، معتبراً أنه سيضعهما في موقف يجبران فيه على معاملة روسيا كـ”خصم”، حسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

كما لفت إلى أنه بعد تفكك الاتحاد السوفيتي “كان من الممكن أن تبدو نهاية الحرب الباردة انتصاراً مشتركاً، وقد أثبت التاريخ خلاف ذلك”.

كذلك أكد أن الولايات المتحدة وحلفاءها “ضيعوا بافتراض فوزهم” فرصة محو الانقسامات القديمة في أوروبا وإنشاء إطار عمل جديد، أمن أوروبي شامل وغير قابل للتجزئة مع ضمانات متساوية لكل دولة

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0