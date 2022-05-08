رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس

موسكو: سندمر دول الناتو في نصف ساعة إذا نشبت حرب نووية

2022-05-08 / 12:26
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هبة بريس _ وكالات

مع تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية العمليةالعسكرية التي أطلقتها على الأراضي الأوكرانية في 24فبراير الماضي، عا التلويح مجدداً بسلاح النووي.

فقد هدد رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، دميتري روغوزين اليوم الأحد، بتدمير دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” خلال نصف ساعة إذا نشبت حرب نووية.

وأشار إلى أن بلاده “ستدمر دول الناتو في نصف ساعة” في حال نشوب أي حرب نووية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام روسية.

إلا أنه شدد في الوقت عينه على أن موسكو لن تسمح بحدوث ذلك، لأن عواقب الحرب النووية ستؤثر على العالم برمته.

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‫2 تعليقات

  1. هذا مجرد حرب إعلامية روسيا خسرت الحرب في اوكرانيا لأنها لم تستطع لحد الان رغم ترسنتها العسكرية الضخمة لم تستطع السيطرة واحتلال اوكرانيا وبوادر خسارتها للحرب بذات تبدو من خلال تلويحها باستعمال أسلحة نووية بوتين يذهب ببلاده نحو خلق أزمة اقتصادية وسياسية ستضعف من قوة روسيا في المنطقة

  2. الكلب الذي ينبح كثيرا لا يعض!
    امريكا والناطو سيستنزفون روسيا حتى اخر قطرة دم.
    بوتين وروسيا اصبحا في خبر كان.سبحان الله يتصرفون كالجزائر, كلاهما بلداء.

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