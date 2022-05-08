رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس

موسكو: سندمر دول الناتو في نصف ساعة إذا نشبت حرب نووية

2022-05-08 / 12:26
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هبة بريس _ وكالات

مع تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية العمليةالعسكرية التي أطلقتها على الأراضي الأوكرانية في 24فبراير الماضي، عا التلويح مجدداً بسلاح النووي.

فقد هدد رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، دميتري روغوزين اليوم الأحد، بتدمير دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” خلال نصف ساعة إذا نشبت حرب نووية.

وأشار إلى أن بلاده “ستدمر دول الناتو في نصف ساعة” في حال نشوب أي حرب نووية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام روسية.

إلا أنه شدد في الوقت عينه على أن موسكو لن تسمح بحدوث ذلك، لأن عواقب الحرب النووية ستؤثر على العالم برمته.

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