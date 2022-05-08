مطالبات بإلغاء مادة تجيز زواج القاصرات
قدمت الكلتة النيابية لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب المغربي اقتراحا قانونيا يهدف إلى إلغاء مادة تجيز زواج القاصرات في البلاد،
وأشارت المذكرة التي تقدم الحزب بها إلى أنه أمام استمرار زواج القاصرات بالمغرب، يطالب العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بإلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة، التي يعتبرونها أصل المشكلة، إضافة إلى اقتراحهم إطلاق حملات للتوعية للحد من تلك الظاهرة
وشددت المذكرة على ضرورة الحد من ظاهرة تزويج القاصرات باعتبار أن المكان الطبيعي للفتيات والفتيان هو المدرسة، وليس الزواج في سن مبكرة، كما أن الدراسات بينت أن 99 في المئة من هذه الزيجات لا تنجح.
وحسب المادة 20 يجوز لـ”قاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، على ألا يقل سن المأذون له عن 16 عاما، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية .
7 تعليقات
هنا في فرنسا مسموح بزواج القاصرين (شبان وبنات) اذا سمح الابوان
فباي حق تمنعون انسانة اراد الزواج يا اعداء البشر
هذ الحزب لا يمثل الشعب المغربي بل يمثل فقط اصحاب المال و الاعمال و محتكرين الاقتصاد الوطني و اللوبيات
قلتم ان مكان القاصرين هي المدرسة …اين هي هذه المدسة حين نراها بعيدة ب 20كلم او ما يزيد .ليضطر الطفل للتنقل لساعات لدراسة اشياء تافهة بمقرر به بغريرة وصداقات غير شرعية بين الجنسين ….الى ماذا تسعى هذه الحكومات من وراء طمس وحذف القوانين الانسانية التي توجه الى العفة والستر والاحترام . يريدون تغيير ما كان يسري من قوانين منذ خلق البشرية . اصبحت القاصرات تتبرج بالشوارع لاظهار مفاتنهن وحتى الهروب احيانا مع شباب والحمل الغير شرعي . حسبنا الله ونعم الوكيل .
اتركوا البنات يتزوجن في سن 17 سنة او مايقارب ذلك لان هناك فتيات ناضجات بما يكفي للزواج وربما أكثر وعيا ونضجا من ازواجهم البالغين أكثر من تلاثين سنة من جهة أخرى هناك رغبة جنسية جامحة لدى فتيات في سن أقل من 18 سنة مما يدفعهم إلى ربط علاقات أو الفساد مما يؤدي بدوره إلى انحراف او تكاثر الامهات العازبات وهذا أخطر بكثير من زواج مبكر
من جهة أخرى حظوظ الزواج تقل كثيراً بالنسبة للفتيات كلما تقدمن في السن وزاد اقبالهن على ربط علاقات
والاهم من كل هذا ندعو الجمعيات التي ترفض زواج القاصرات ان تطالب في نفس الوقت بالعلاقات الرضائية بين الجنسين من البالغين
و ماذا عن فساد القاصرات و القاصرين!!؟
و يظهر الوجه الحقيقي لحزب التجمع في بلد إمارة المؤمنين.يحاربون كل ما يحفظ المجتمع من الفساد و الانحلال، و يتساهلون مع الزنى و الشذوذ بدعوى احترام الحريات الشخصية. حتى زواج القاصرات حرية شخصية لمن تريد الزواج في سن مبكرة. سبحان الله، قاموا بحل جميع المشاكل من بطالة و غلاء و أمن… لم يبق لهم غير زواج القاصرات. حسبنا الله ونعم الوكيل
القاصر حسب الغرب..ام حسب المغرب..ههه ..حزب الي قال غادي نعاود ليكم التربية..يهتم بالقاصر..وينسى المجتمع باكمله