مقتل شخص وإصابة ستة آخرين في إطلاق نار جنوب شرق المكسيك

هبة بريس _ وكالات

أفادت السلطات المكسيكية، أمس السبت، بأن شخصا لقي مصرعه وأصيب ستة آخرون في عملية إطلاق نار شرق المكسيك.

وذكر مكتب المدعي العام، في بيان، أن عملية إطلاق النار استهدفت منتجعا سياحيا في منطقة كانكون السياحية جنوب شرق البلاد، وأسفرت عن قتيل وستة مصابين.

وأوضح المصدر ذاته أن فرق الإسعاف أكدت مصرع أحد المصابين على الفور، فيما تم نقل ستة آخرين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

كما أشار إلى توقيف شخص يشتبه في تورطه في الحادث، وفتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن عملية إطلاق النار.

وتنشط في كانكون البالغ عدد سكانها نحو 880 ألف نسمة، عصابات إجرامية في تهريب الأموال وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة.

وقبل أشهر، لقي سائحان كنديان مصرعهما في حادث مماثل في هذه المنطقة السياحية التي تستقبل أزيد من مليون زائر في السنة

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