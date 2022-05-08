صحيفة إسبانية: المصالحة مع المغرب تؤتي ثمارها
قالت صحيفة إسبانية إن “المصالحة” بين المغرب وإسبانيا بدأت تعطي ثمارها، رغم القضايا التي لا تزال تشوش على العلاقة بين البلدين
وأشارت الصحيفة إلى أن أولى ثمار التعاون كانت في مجال الهجرة، وهي قضية تهم الحكومة الإسبانية، إذ تعتمد مدريد على الرباط للسيطرة على تدفق المهاجرين ومكافحة شبكات تهريب البشر.
وإضافة إلى تعزيز التعاون في مكافحة شبكات الاتجار في البشر، يركز البلدان على قضية إعادة القاصرين إلى المغرب.
وقالت الصحيفة الإسبانية إن المغرب يطلب مزيدا من المال من الاتحاد الأوروبي، فيما التزمت إسبانيا بالدفاع عنه في بروكسيل لأنها “تدرك الجهد الكبير الذي تبذله السلطات المغربية في مكافحة الهجرة غير الشرعية”.
واستأنف البلدان منتصف أبريل المواصلات البحرية للمسافرين بين موانئهما المتجاورة غربي المتوسط، تفعيلا للمصالحة التي أعلنت بنودها خلال زيارة لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للرباط مطلع أبريل.
15 تعليقات
ليس الكلام اللين أوالخطابات الفارغة من المسؤولية ستغير العلاقات المغربية الإسبانية المجمدة ولكن تفعيلها على أرض الواقع وبدون نفاق سياسي كلما طال الوضع على حاله يتأزم الإقتصاد الجارة الشمالية واذا أرادت التغيير وإعطاء المغرب مكانة خاصة عليها أن تتخلى عن افعالها السيئة وتنزع افكارها الإستعمارية من سياستها الخارجية لأن مغرب اليوم ليس مغرب الامس..
يجب منع الأفريقيين الذهاب لإسبانيا عبر سبتة ومليلية وجزر الكاناري ومضيق البحر الأبيض المتوسط فمن حقهم ومن حقوق الإنسان العيش في كل أنحاء العالم لكن شريطة أن تكون هجرة شرعية..
سياسية المستعمر استنزاف ثروات الشعوب، زرع الفتن و نزعات و ترك حدود مبهمة بين الشعوب، و غرس عملاء لهم على رأس سلطة البلاد مابعد الاستعمار، استقطاب هجرة الأدمغة و طرد مادون دالك،..
المغرب دولة دات سيادة وأصبح لها شأن سيقف أمام أي الدولة تطاولة على سيادة المغرب كيف ما كانت ..
التقدم الذي عرفه المغرب مؤخرا اصبح عرقله للبعض واكيد سيحاولون الاطاحه به بكل السبل لكن ان ينصركم الله فلا غالب لكم..
أظن أن المغرب يلزمه الآن إصدار قرارات لا رجعة فيها في حق كل من تسول له نفسه المس بكرامة المملكة فكفانا من المساومات فنحن شعب مستعدون للموت من أجل كرامة بلادنا و لا يهمنا ما دون ذلك…
يجب ان يكون التعاون المغربي الاسباني في مجالات مثل المجال الأمني والصحيح والغذائي وخلق فرص الشغل ..
أهمية التعاون المغربي اﻹسباني في مجال مكافحة الهجرة له اثر ودور مهم ..
اسبانيا مخنوقة من كل جهة وغارقة في أزمات كارثية منها الهجرة غير الشرعية والافارقة المتواجدين على اراضيها
نتمنى ان يسترجع المغرب اراضيه من اسبانيا ..
اللهم انصر جلالة الملك محمد السادس و بارك في عمره و احفضه لشعبه الوفي. الله الوطن الملك وذالك بفضل قيادته الرشيدة والحنكة..
فتح الحدود بين اسبانيا و المغرب له اثر كبير وايجابي على البلدين في المجال الاقتصادي والبيئي والسياسي والاجتماعي..
فخور بكونك مغربي واحد ابناء هذا الوطن فنحن ايضا ونموت من اجل وحدة بلدنا المغرب .والصحراء مغربية وشعارنا الله الوطن الملك..
الدبلوماسية المغربية بقيادة ناصر بوريطة نعم للجهود المبدولة لنصرة الوحدة الترابية اللهم انصر قائدنا الهمام وملكنا وحبيبنا محمد السادس واشفيه وعافيه شفاء لا يغادر سقما..
المغاربة المقيمين بالخارج كلهم هجروا عبر قوارب الموت من أجل لقمة العيش..