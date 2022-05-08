ايطاليا : العثور على جثة مهاجر مغربي عليها آثار عنف..

عبد اللطيف الباز _ هبة بريس

أفادت مصادر مطلعة ، أن عناصر الأمن الإيطالي، فتحت تحقيقا في وفاة المهاجر الحامل للجنسية المغربية، بعد أن عثر عليه جثة هامدة وعليها اثأر جروح. ببلدة ” فانتزاغليو ” على مستوى الطريق رقم 36 المؤدية إلى مطار مالبينسا الرابطة بين ميلانو وفاريزي شمال إيطاليا.

وأكدت المصادر نفسها أن جثة الضحية نقلت إلى معهد الطب الشرعي بفاريزي، قصد إخضاعها لتشريح الطبي، فيما فتح تحقيق تحت إشراف المدعي العام لبوستو أرسيزيو ذ/كارلو نوسيرينوو لتحديد المتورطين في مقتل الهالك.

المصادر سالفة الذكر أكدت أن جثة الضحية بادية على جسده بوضوح آثار حروق بالسجائر وإصابات تدل على تعرضه للعنف، بما في ذلك كدمات على الوجه وكسر في الساقين، مشيرة إلى أنه سيتم إشعار عائلته في المغرب أيضا بالمصير الذي لاقاه، على أمل أن يتم تسلم جثمانه بعد استكمال إجراءات التحقيق .

ورجحت ذات المصادر أن يكون الضحية البالغ قيد حياته من العمر حوالي 25 عاما، قد قتل بسبب تصفية حسابات بين أباطرة وتجار المخدرات، المنتشرين بكثرة في المنطقة .

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