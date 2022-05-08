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صحيفة: المغرب يسعى لتعزيز سلاحه الجوي بصاروخ كروز الإسرائيلي

2022-05-08 / 09:37
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هبة بريس _ وكالات

قالت صحيفة “ديفينسيا” المختصة في الشؤون العسكرية أن المغرب يسعى لتعزيز سلاح الجوي بعد الموافقة الأمنية الإسرائيلية.

وكشفت الصحيفة قولها بأن المغرب دخل في مفاوضات متعلقة باقتناء صاروخ كروز الإسرائيلي، من أجل تعزيز ترسانته الحربية لسلاح الجو وتحديث مقاتلاته بأحدث إلكترونيات الطيران والردرات وأنظمة الاستشعار.

ويتطلع المغرب إلى إتمام الصفقة العسكرية مع شركة “إلبيت سيستمز” في انتظار موافقة المؤسسات الأمنية الإسرائيلية،

يذكر أنه من بين مميزات صواريخ “كروز” التي يسعى المغرب إلى اقتنائها أنها تستطيع إصابة كل الأهداف البرية والبحرية على بعد أكثر من 250 كيلومترا.

ويتم إطلاق تلك الصواريخ بالعديد من الطائرات والمروحيات المقاتلة، كما أنها مبرمجة على تحديد الأهداف بدقة متناهية، وتحديد وقت الهجوم، وتقييم الأضرار.

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