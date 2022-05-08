العاهل السعودي

السعودية.. الملك سلمان يدخل المستشفى

2022-05-08 / 09:26
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هبة بريس

أعلنت السعودية، الأحد، دخول العاهل، سلمان بن عبدالعزيز، إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، السبت، لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وأوضح بيان للديوان الملكي السعودية نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، أن الملك سلمان قد دخل مسا أمس، السبت مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

في مارس الماضي، أعلن الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان البالغ من العمر 86 عاما خضع لفحوص طبية “تكللت بالنجاح” في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، حيث أجرى تغييرا لبطارية منظم ضربات القلب.

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