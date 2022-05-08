العاهل السعودي

السعودية.. الملك سلمان يدخل المستشفى

2022-05-08 / 09:26
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هبة بريس

أعلنت السعودية، الأحد، دخول العاهل، سلمان بن عبدالعزيز، إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، السبت، لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وأوضح بيان للديوان الملكي السعودية نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، أن الملك سلمان قد دخل مسا أمس، السبت مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

في مارس الماضي، أعلن الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان البالغ من العمر 86 عاما خضع لفحوص طبية “تكللت بالنجاح” في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، حيث أجرى تغييرا لبطارية منظم ضربات القلب.

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‫20 تعليقات

  2. نرجوا من الله تعالى يشفيه ويحفظه لاسرته وشعبه إنه سميع مجيب الدعاء.

  6. اللهم طول في عمره واحفظه لشعبه بكامل الصحة يآرب إنك سميع قريب مجيب الدعاء يآرب.

  9. ربما لديه مشكل في ضربات القلب هي من سببت له الدخول الى المستشفى .. اللهم اشفيه وعافيه ومتعه بوافر الصحة يآرب.

  10. اللهم شافيه وعافيه وأطل في عمره حتى يحقق للشعب السعودي الشقيق و الأمة الإسلامية جمعاء ما تصبو اليه من تقدم وازدهار، يامجيب الدعوات يالله.

  11. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سليمان بن عبد العزيز وارزقه الصحة والعافية بارب..

  12. حفظه الله ورعاه ونصره وايده دائما سباقا لحماية شعبيه ووطنه اللهم اشفيه وعافيه ومتعه الصحة الدائمة يآرب.

  13. نتمنى لفخامته وجلالته الصحة والعافية وأطال آلله في عمره وحفظه لشعبه ورعاه..

  14. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفيه وانت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءا لا يغادر سقما..

  16. الحمد لله السعودية لديها اطباء كفؤ في المستوى المطلوب حيث لها امتيازات في الطب. فنتمنى له الشفاء العاجل باذن الله تعالى…

  17. إن المملكة العربية السعودية لديها علاقة اخوية متينة وقوية مع المغرب … اللهم اشفيه وعافيه ومتعه الصحة الدائمة يآرب ولطفك به يآرب…

  18. لطفك به يآرب واشفيه واحفظه لشعبه واسرته الملكية يآرب يا مجيب الدعوات…

  19. أحسن ما عمل أنه فضل العلاج في بلده ومع شعبه اللهم احفظه وراعيه وانصره يآرب يآرب.

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