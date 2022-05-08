مقتل العشرات في قصف روسي على مدرسة أوكرانية

هبة بريس _ وكالات

قال مسؤولون أوكرانيون، الأحد، إن 60 شخصا “في حكم الأموات” في قصف روسي على مدرسة في قرية بيلوهوريفكا في الجزءالذي تسيطر عليه كييف من منطقة لوغانسك شرقي البلاد، وفقا لما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”.

وقبل ذلك كان حاكم منطقة لوغانسك الأوكرانية سيرهي جايداي، قد أعلن، الأحد، أن شخصين لقيا حتفهما، مضيفا أن روسيا “أسقطت قنبلة بعد ظهر أمس السبت على المدرسة التي كان يحتمي بداخلها نحو 90 شخصاً، وأنه قد جرى إنقاذ 30 منهم.

وكتب جايداي في منشور على تطبيق المراسلة تيليغرام، “أصيب 7 من الناجين.. من المرجح أن 60 شخصاً قضوا نحبهم تحت أنقاض المبنى”.

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