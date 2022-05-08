الصورة ارشيفية

مقتل العشرات في قصف روسي على مدرسة أوكرانية

2022-05-08 / 09:21
0
هبة بريس _ وكالات

قال مسؤولون أوكرانيون، الأحد، إن 60 شخصا “في حكم الأموات” في قصف روسي على مدرسة في قرية بيلوهوريفكا في الجزءالذي تسيطر عليه كييف من منطقة لوغانسك شرقي البلاد، وفقا لما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”.

وقبل ذلك كان حاكم منطقة لوغانسك الأوكرانية سيرهي جايداي، قد أعلن، الأحد، أن شخصين لقيا حتفهما، مضيفا أن روسيا “أسقطت قنبلة بعد ظهر أمس السبت على المدرسة التي كان يحتمي بداخلها نحو 90 شخصاً، وأنه قد جرى إنقاذ 30 منهم.

وكتب جايداي في منشور على تطبيق المراسلة تيليغرام، “أصيب 7 من الناجين.. من المرجح أن 60 شخصاً قضوا نحبهم تحت أنقاض المبنى”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ايطاليا : العثور على جثة مهاجر مغربي عليها آثار عنف..

ايطاليا : العثور على جثة مهاجر مغربي عليها آثار…

2022-05-08 / 09:49
Photo of السعودية.. الملك سلمان يدخل المستشفى

السعودية.. الملك سلمان يدخل المستشفى

2022-05-08 / 09:26
Photo of كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

2022-05-07 / 23:39
Photo of كوبا : ارتفاع ضحايا انفجار فندق في هافانا إلى 18 شخصا

كوبا : ارتفاع ضحايا انفجار فندق في هافانا إلى…

2022-05-07 / 20:09
Photo of بسبب أعمال العنف..الأمن الاسباني ينفذ مداهمات في أخطر أحياء سبتة المحتلة

بسبب أعمال العنف..الأمن الاسباني ينفذ مداهمات في أخطر أحياء…

2022-05-07 / 18:18
Photo of بلجيكا ترفض تسليم رئيس الإكوادور السابق لبلاده

بلجيكا ترفض تسليم رئيس الإكوادور السابق لبلاده

2022-05-07 / 17:50
Photo of استهداف مسجد في فرنسا بزجاجات حارقة

استهداف مسجد في فرنسا بزجاجات حارقة

2022-05-07 / 17:39
Photo of مصر.. الجيش يعلن مقتل 11 من قواته في “هجوم إرهابي”

مصر.. الجيش يعلن مقتل 11 من قواته في “هجوم…

2022-05-07 / 15:57
Photo of لأول مرة.. مجلس الأمن يصدر بيانا رئاسيا بالإجماع حول أوكرانيا

لأول مرة.. مجلس الأمن يصدر بيانا رئاسيا بالإجماع حول…

2022-05-07 / 14:33
Photo of في حفل تنصيبه.. ماكرون يتعهد باستخدام “أسلوب جديد للحكم”

في حفل تنصيبه.. ماكرون يتعهد باستخدام “أسلوب جديد للحكم”

2022-05-07 / 12:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق