الصورة تعبيرية

طقس الأحد… أجواء حارة في عدد من جهات المملكة

2022-05-08 / 09:18
0
هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، الأحد، أن تكون الأجواء حارة بكل من جنوب البلاد، أقصى الجنوب الشرقي، منطقة سوس، فيما ستكون حارة نوعا ما بالسهول الشمالية والوسطى.

وستتشكل كتل ضبابية مرفوقة بقطرات مطرية جد خفيفة محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي وغرب الواجهة المتوسطية، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة بقطرات مطرية واحتمال بروز رعد محلي بجنوب أقاليمنا الجنوبية، وذلك ابتداء من نهاية الزوال. عدا ذلك، سيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب عموما بباقي الأرجاء الأخرى.

وستكون الرياح معتدلة القوة، وستهب من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب من الشمال وأحيانا من الغرب، ضعيفة إلى معتدلة فيما تبقى من الجهات الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 13 درجة بكل من مرتفعات الأطلس، الريف والمنطقة الشرقية، وما بين 18 و 24 درجة بالسهول الداخلية الوسطى منطقة سوس، الجنوب الشرقي، وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و 30 درجة بأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 13 و 18 درجة بباقي الأنحاء الأخرى.

أما درجات الحرارة العليا فستكون في ارتفاع بوجه عام.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين رأس سبارتيل ورأس كانتان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العبادي :” إمارة المؤمنين تضطلع بدور مهم في محاربة التطرف الديني”

العبادي :” إمارة المؤمنين تضطلع بدور مهم في محاربة…

2022-05-07 / 23:02
Photo of مشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا سيسرع تنزيل رؤية الطريق العابر لإفريقيا طنجة- لاغوس

مشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا سيسرع تنزيل رؤية الطريق…

2022-05-07 / 21:45
Photo of زعيم اشتراكي بالكناري : المغرب يبذل جهدا مهما لمواجهة أنشطة الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر

زعيم اشتراكي بالكناري : المغرب يبذل جهدا مهما لمواجهة…

2022-05-07 / 20:15
Photo of توقيف لاعبين من نادي حسنية أكادير بسبب واقعة ” المدابزة “

توقيف لاعبين من نادي حسنية أكادير بسبب واقعة ”…

2022-05-06 / 14:50
Photo of فاتورة ملابس تطيح بنائبة بارزة عن حزب ماكرون

فاتورة ملابس تطيح بنائبة بارزة عن حزب ماكرون

2022-05-05 / 22:52
Photo of الملك يعطي بالرباط انطلاقة أشغال إنجاز المستشفى الجديد” ابن سينا “

الملك يعطي بالرباط انطلاقة أشغال إنجاز المستشفى الجديد” ابن…

2022-05-05 / 18:52
Photo of مواجهات في المسجد الأقصى مع استئناف زيارات اليهود

مواجهات في المسجد الأقصى مع استئناف زيارات اليهود

2022-05-05 / 09:09
Photo of الرئيس المكسيكي يؤكد رفضه فرض عقوبات على روسيا

الرئيس المكسيكي يؤكد رفضه فرض عقوبات على روسيا

2022-05-04 / 16:20
Photo of بيغاسوس ..اسبانيا ترفض توجيه أصابع الاتهام للمغرب

بيغاسوس ..اسبانيا ترفض توجيه أصابع الاتهام للمغرب

2022-05-04 / 14:11
Photo of درك طرفاية يحجز 100 كلغ من المعسل داخل حافلة

درك طرفاية يحجز 100 كلغ من المعسل داخل حافلة

2022-05-03 / 20:31

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق