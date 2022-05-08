طقس الأحد… أجواء حارة في عدد من جهات المملكة

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، الأحد، أن تكون الأجواء حارة بكل من جنوب البلاد، أقصى الجنوب الشرقي، منطقة سوس، فيما ستكون حارة نوعا ما بالسهول الشمالية والوسطى.

وستتشكل كتل ضبابية مرفوقة بقطرات مطرية جد خفيفة محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي وغرب الواجهة المتوسطية، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة بقطرات مطرية واحتمال بروز رعد محلي بجنوب أقاليمنا الجنوبية، وذلك ابتداء من نهاية الزوال. عدا ذلك، سيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب عموما بباقي الأرجاء الأخرى.

وستكون الرياح معتدلة القوة، وستهب من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب من الشمال وأحيانا من الغرب، ضعيفة إلى معتدلة فيما تبقى من الجهات الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 13 درجة بكل من مرتفعات الأطلس، الريف والمنطقة الشرقية، وما بين 18 و 24 درجة بالسهول الداخلية الوسطى منطقة سوس، الجنوب الشرقي، وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و 30 درجة بأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 13 و 18 درجة بباقي الأنحاء الأخرى.

أما درجات الحرارة العليا فستكون في ارتفاع بوجه عام.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين رأس سبارتيل ورأس كانتان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0