كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

هبة بريس - وكالات

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا يُرجح أنه باليستي مصمم ليتم إطلاقه من غواصة باتجاه بحر اليابان.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في بيان، إن بيونغ يانغ أطلقت الصاروخ قبالة ميناء “سينبو” الشرقي، حيث تمتلك كوريا الشمالية حوضا لبناء الغواصات، لكنها لم تحدد على الفور إلى أي مدى وصل الصاروخ.

كما أنه لم يكن واضحًا ما إذا كان الإطلاق تم من غواصة فعلية أو منصة اختبار تحت الماء، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

بدورها، أكدت وزارة الدفاع اليابانية عملية الإطلاق، دون ذكر أي تفاصيل بشأنها.

وأوعز رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، لمسؤولي بلاده بالاستعداد لجميع “المواقف غير المتوقعة” وتأمين سلامة الطائرات والسفن.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0