خوسيه الباريس

الباريس : المعابر الحدودية لسبتة ومليلية ستفتح خلال فصل الصيف

2022-05-07 / 22:32
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، اليوم السبت، إن الاتفاق مع المغرب بخصوص إعادة فتح الحدود البرية لسبتة ومليلية المحتلتين أضحى قريبا.

وقال الباريس في تصريحات لشبكة الاذاعة والتلفزة الاسبانية ، أن المعابر الحدودية لسبتة ومليلية المحتلتين ، ستكون مفتوحة خلال فصل الصيف ، دون الكشف عن تاريخ محدد لذلك ، لافتا ان اعادة فتح الحدود البرية بين المغرب وسبتة ومليلية سيكون بشكل تدريجي .

واعتبر وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أن إسبانيا والمغرب، الملتزمان بخارطة طريق جديدة وطموحة، يعملان سويا من أجل جعل علاقة التعاون القائمة بينهما مفيدة أكثر فأكثر.

وقال ألباريس، “إننا ندشن مع المغرب مرحلة جديدة من الثقة القائمة على الاحترام المتبادل واستبعاد الإجراءات الأحادية. فالبلدان يعملان من أجل جعل العلاقة القائمة بينهما مفيدة أكثر فأكثر”.

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تعليق واحد

  1. ليس هناك حدود برية بين اسبانيا والمغرب ولن تفتح هاد المعابر الا المغاربة المقيمين في المدينتين بدن تجارة ولا نقل البضائع وحدود بين البلدين. البحر

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