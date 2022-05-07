خوسيه الباريس

الباريس : المعابر الحدودية لسبتة ومليلية ستفتح خلال فصل الصيف

2022-05-07 / 22:32
0
هبة بريس - الرباط

أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، اليوم السبت، إن الاتفاق مع المغرب بخصوص إعادة فتح الحدود البرية لسبتة ومليلية المحتلتين أضحى قريبا.

وقال الباريس في تصريحات لشبكة الاذاعة والتلفزة الاسبانية ، أن المعابر الحدودية لسبتة ومليلية المحتلتين ، ستكون مفتوحة خلال فصل الصيف ، دون الكشف عن تاريخ محدد لذلك ، لافتا ان اعادة فتح الحدود البرية بين المغرب وسبتة ومليلية سيكون بشكل تدريجي .

واعتبر وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أن إسبانيا والمغرب، الملتزمان بخارطة طريق جديدة وطموحة، يعملان سويا من أجل جعل علاقة التعاون القائمة بينهما مفيدة أكثر فأكثر.

وقال ألباريس، “إننا ندشن مع المغرب مرحلة جديدة من الثقة القائمة على الاحترام المتبادل واستبعاد الإجراءات الأحادية. فالبلدان يعملان من أجل جعل العلاقة القائمة بينهما مفيدة أكثر فأكثر”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بمشاركة 80 دولة ..التحالف الدولي ضد “داعش” يجتمع بمراكش لأول مرة بافريقيا

بمشاركة 80 دولة ..التحالف الدولي ضد “داعش” يجتمع بمراكش…

2022-05-07 / 23:23
Photo of احتجوا على وهبي ..”البام” يوقف 6 أعضاء بمجلس جماعة تارودانت ويحيلهم على لجنة التأديب

احتجوا على وهبي ..”البام” يوقف 6 أعضاء بمجلس جماعة…

2022-05-07 / 19:32
Photo of الخارجية الإسبانية: الرباط ومدريد يعملان من أجل جعل علاقتهما مفيدة

الخارجية الإسبانية: الرباط ومدريد يعملان من أجل جعل علاقتهما…

2022-05-07 / 15:05
Photo of رئيس حزب ” البام ” يفقد أغلبيته بالمجلس الجماعي بتارودانت

رئيس حزب ” البام ” يفقد أغلبيته بالمجلس الجماعي…

2022-05-07 / 14:11
Photo of المغرب يفاوض إسرائيل للحصول على “صاروخ دليلة”

المغرب يفاوض إسرائيل للحصول على “صاروخ دليلة”

2022-05-07 / 11:08
Photo of خط الغاز الَمغربي النيجيري…. شريان للطاقة وصفقة مربحة للشركاء في افريقيا و أوروبا ( حوار )

خط الغاز الَمغربي النيجيري…. شريان للطاقة وصفقة مربحة للشركاء…

2022-05-06 / 23:28
Photo of لإرضاء الجزائر.. إسبانيا تنشىء نظام نقل خاص للغاز المسال

لإرضاء الجزائر.. إسبانيا تنشىء نظام نقل خاص للغاز المسال

2022-05-06 / 22:02

الاتحاد الإفريقي..المغرب أيد التعاون الإقليمي والدولي لمحاربة الجريمة العابرة…

2022-05-06 / 21:06
Photo of الأميرة للا حسناء تترأس مجلس إدارة مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي للرباط

الأميرة للا حسناء تترأس مجلس إدارة مؤسسة المحافظة على…

2022-05-06 / 20:22
Photo of كاتب دولة اسباني .. التعاون المغربي-الإسباني في مجال الهجرة “نموذج يحتذى ”

كاتب دولة اسباني .. التعاون المغربي-الإسباني في مجال الهجرة…

2022-05-06 / 19:01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق