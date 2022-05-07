أنس جابر

التونسية أنس جابر تفوز بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس

2022-05-07 / 21:22
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هبة بريس - الرياضة

توجت التونسية أنس جابر، السبت، بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس، عقب فوزها على الأميركية جيسيكا بيغولا بنتيجة 7-5، 0-6، 6-2.

ويعد هذا اللقب هو الثاني لجابر في مسيرتها بعد دورة برمنغهام الإنكليزية العام الماضي على الملاعب العشبية عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبا ضمن دورات رابطة المحترفات.

وكانت جابر، أول عربية تدخل لائحة العشر الأوليات في العالم، إذ أقصت في ربع النهائي الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة أولى عالميًا سابقًا وحاملة اللقب مرتين في مدريد عامي 2016 و2017.

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