أبطال افريقيا ..الأهلي المصري يَدُّك شباك وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف لصفر

هبة بريس - الرياضة

حقق فريق الأهلي المصري فوزا كاسحا على ضيفه وفاق سطيف الجزائري 4-صفر اليوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل كل من الجنوب إفريقي بيرسي تاو (30 و90) ومحمد طاهر (54) ومحمد شريف (72) ثلاثية الفريق المصري.

وبهذه النتيجة وضع الأهلي قدماً في المباراة النهائية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0