أبطال افريقيا ..الأهلي المصري يَدُّك شباك وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف لصفر

أبطال افريقيا ..الأهلي المصري يَدُّك شباك وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف لصفر
هبة بريس - الرياضة
حقق فريق الأهلي المصري فوزا كاسحا على ضيفه وفاق سطيف الجزائري 4-صفر اليوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وسجل كل من الجنوب إفريقي بيرسي تاو (30 و90) ومحمد طاهر (54) ومحمد شريف (72) ثلاثية الفريق المصري.
وبهذه النتيجة وضع الأهلي قدماً في المباراة النهائية.
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4 تعليقات
باش يتعلم الشرقريحة المنحوس يهز كأس العرب الكرة الجزائرية منذ ذلك التاريخ راحت إلى مزبلة التاريخ تكالب عليهم الدهر بسبب العجرفة والتعنطيزة
هنيىا لاشقاىنا المصريين بهذا الفوز الساحق والمستحق الذي حاز عليه عقب المباراة التي جمعت الاهلي المصري بوفاق اصطيف الجزاىري فهنيىا مرة أخرى حسن من المغرب
مليار ونصف مليار مبروك لفريق الاهلي المصري الشقيق
ما يكون السبب الا المروك.خاصة لقجع.يجب إعادة المبارة هذه مامرة. الفرق الجزائرية ذاءما تنتصر وبلاشك