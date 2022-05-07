قبيل الامتحانات ..أساتذة التعاقد يخوضون اضرابا وطنيا لمدة أسبوع

هبة بريس - الرباط

في خُطوة تصعيدية جديدة، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين ، عن خوضها إضرابا وطنيا لمدة أسبوع، وذلك احتجاجا على “تجاهل” مطلبهم المُتمثل أسَاسََا في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

وقالت التنسيقية، في بلاغ لها إن الإضراب الوطني سيمتد من 9 ماي الجاري وحتى 14 من نفس الشهر ، حيث تأتي الخطوة الاجتجاجية قبل انطلاق اجراء الامتحانات الاشهادية .

جدير بالذكر أنه قد تمت متابعة عدد من الاساتذة على خلفية مظاهرة نظمها “أساتذة التعاقد”، بتهم عرقلة السير بالطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية بالإضافة إلى التجمهر غير المسلح.

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