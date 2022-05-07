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فاس.. موثق ينتحر في ظروف غامضة والأمن يدخل على الخط

2022-05-07 / 20:27
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هبة بريس _ فاس

أقدم مساء يوم أمس الجمعة، موثق يشتغل بفاس على الانتحار في ظروف غامضة .

وبحسب مصادر فقد أقدم الموثق على تناول سم الفئران حيث تم نقله على وجه السرعة صوب المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني ،غير ان تدخلات الاطباء باءت بالفشل .

و حسب ذات المصدر، فقد كان الهالك قيد حياته يمر من مشاكل اجتماعية ومهنية، آخرها توقيفه من قبل عناصر الأمن بسبب شيكات بدون رصيد، حيث تم فتح في الواقعة من طرف المصالح الامنية .

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‫5 تعليقات

  5. يتعين فتح تحقيق عميق من طرف السلطات الأمنية والقضاىية لمعرفة أسباب الانتحار وتقديم الجاني او الجناة امام القضاء ان كان هناك علاقة بهذا الحاذث رحم الله الراحل ورزق اهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

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