وزان ..مصرع تلميذة إثر سقوطها من حافلة للنقل المدرسي ومطالب بفتح تحقيق

هبة بريس - مكتب طنجة

لقيت تلميذة تتابع دراستها بالقسم الثالثة ثانوي اعدادي ، مصرعها متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها على مستوى الرأس إثر سقوطها من حافلة للنقل المدرسي بجماعة بوقرة التابعة ترابيا لاقليم وزان .

وكشف رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، في تدوينة على حائط صفحته بموقع “فايسبوك ” ان التلميذة البالغة من العمر 14 سنة تنحدر من دوار الرشاقة التابعة ترابيا إلى جماعة قلعة بوقرة إقليم وزان، لقيت مصرعها إثر سقوطها من حافلة مخصصة للنقل المدرسي.

وأفاد الفاعل الحقوقي أن التلميذة سقطت من الحافلة بسبب الإكتظاظ وعدم إغلاق الأبواب بشكل محكم، كما أن الحافلة بحسبه تجاوزت طاقتها الإستعابية، بالإضافة إلى عامل السرعة وهشاشة البنية الطرقية, مشيرا الى ان التلميذة لفظت أنفاسها الأخيرة وهي في طريقها للمستشفى بعد إصابتها بجروح خطيرة على مستوى الرأس وباقي أطراف الجسد.

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