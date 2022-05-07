الصورة تعبيرية

وزان ..مصرع تلميذة إثر سقوطها من حافلة للنقل المدرسي ومطالب بفتح تحقيق

2022-05-07 / 19:56
0
هبة بريس - مكتب طنجة

لقيت تلميذة تتابع دراستها بالقسم الثالثة ثانوي اعدادي ، مصرعها متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها على مستوى الرأس إثر سقوطها من حافلة للنقل المدرسي بجماعة بوقرة التابعة ترابيا لاقليم وزان .

وكشف رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، في تدوينة على حائط صفحته بموقع “فايسبوك ” ان التلميذة البالغة من العمر 14 سنة تنحدر من دوار الرشاقة التابعة ترابيا إلى جماعة قلعة بوقرة إقليم وزان، لقيت مصرعها إثر سقوطها من حافلة مخصصة للنقل المدرسي.

وأفاد الفاعل الحقوقي أن التلميذة سقطت من الحافلة بسبب الإكتظاظ وعدم إغلاق الأبواب بشكل محكم، كما أن الحافلة بحسبه تجاوزت طاقتها الإستعابية، بالإضافة إلى عامل السرعة وهشاشة البنية الطرقية, مشيرا الى ان التلميذة لفظت أنفاسها الأخيرة وهي في طريقها للمستشفى بعد إصابتها بجروح خطيرة على مستوى الرأس وباقي أطراف الجسد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فاس.. موثق ينتحر في ظروف غامضة والأمن يدخل على الخط

فاس.. موثق ينتحر في ظروف غامضة والأمن يدخل على…

2022-05-07 / 20:27
Photo of طنجة المتوسط ..حجز مخدرات مدسوسة في سلع للارساليات

طنجة المتوسط ..حجز مخدرات مدسوسة في سلع للارساليات

2022-05-07 / 18:50
Photo of وزارة الدفاع الوطني : المغرب تصدى ل577 هجوما سيبرانيا خلال سنة 2021

وزارة الدفاع الوطني : المغرب تصدى ل577 هجوما سيبرانيا…

2022-05-07 / 18:36
Photo of طنجة..تزوير جواز التلقيح يقود مرشحا لولوج أسلاك الأمن للتحقيق

طنجة..تزوير جواز التلقيح يقود مرشحا لولوج أسلاك الأمن للتحقيق

2022-05-07 / 18:03
Photo of الحموشي يمنح ترقية استثنائية ويصرف معاشا لوالدي ضحية “واقعة انزكان”

الحموشي يمنح ترقية استثنائية ويصرف معاشا لوالدي ضحية “واقعة…

2022-05-07 / 16:51
Photo of تنسيق بين الديستي وأمن العيون ينهي نشاط شبكة للهجرة السرية

تنسيق بين الديستي وأمن العيون ينهي نشاط شبكة للهجرة…

2022-05-07 / 16:26
Photo of هذه هي الحقيقة الكاملة لـ”طبيبة الداخلة”

هذه هي الحقيقة الكاملة لـ”طبيبة الداخلة”

2022-05-07 / 16:23
Photo of أمن كلميم يحبط عملية لتهريب كمية مهمة من المخدرات

أمن كلميم يحبط عملية لتهريب كمية مهمة من المخدرات

2022-05-07 / 11:53
Photo of تذكير.. العودة الى الساعة الإضافية عند حلول ال2 صباحا من يوم غد الأحد

تذكير.. العودة الى الساعة الإضافية عند حلول ال2 صباحا…

2022-05-07 / 10:40
Photo of إنزكان.. الأمن يشن عمليات تمشيطية ويعتقل عددا من الجانحين

إنزكان.. الأمن يشن عمليات تمشيطية ويعتقل عددا من الجانحين

2022-05-07 / 10:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق