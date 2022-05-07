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زعيم اشتراكي بالكناري : المغرب يبذل جهدا مهما لمواجهة أنشطة الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر

2022-05-07 / 20:15
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هبة بريس -

أكد الزعيم السابق للحزب الاشتراكي بالكناري، رافاييل إسبارزا ماشين، اليوم السبت، أن المغرب يبذل “جهدا مهما للغاية” في مواجهة أنشطة الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر، والتي تنشط على عدد من مسارات تدفق الهجرة.

وأوضح السيد إسبارزا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “الدور الذي يلعبه المغرب أساسي في مراقبة تدفقات الهجرة على مستوى المسارات الأطلسية والمتوسطية الغربية، ما يشكل جهدا مهما للغاية”، مؤكدا على أهمية العمل المشترك من أجل التقدم في التنسيق مع إسبانيا.

وقال السيد إسبارزا، الأستاذ الجامعي والخبير في القضايا المغاربية، إن اجتماع المجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الإسبانية حول الهجرة، الذي انعقدت أشغاله أمس الجمعة بالرباط، يعد خبرا جيدا كفيلا بتعزيز التعاون والتنسيق.

وأبرز أن هذا الاجتماع، الذي انعقد برئاسة مشتركة للسيد خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، والسيد خيسوس بيريا كورتيخو، كاتب الدولة في الهجرات، وضع الأسس من أجل المضي قدما في تبادل المعلومات وتنسيق الجهود المشتركة.

وخلص السيد إسبارزا إلى أن استئناف مجموعات العمل الثنائية والاجتماعات المنعقدة في المغرب حول قضية الهجرة والعبور، والتي تأتي تطبيقا لخارطة الطريق التي جرى إعدادها خلال الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى المملكة في أبريل الماضي، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تؤكد رغبة وعزم البلدين على إضفاء بعد أكثر شمولا على العلاقة القائمة بينهما، من أجل ازدهار الشعبين الجارين والصديقين.

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