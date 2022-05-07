الصورة لعبد اللطيف وهبي

احتجوا على وهبي ..”البام” يوقف 6 أعضاء بمجلس جماعة تارودانت ويحيلهم على لجنة التأديب

2022-05-07 / 19:32
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هبة بريس - الرباط

قرر حزب الأصالة والمعاصرة توقيف 06 من مستشاريه بمجلس جماعة تارودانت، واحالتهم على اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات ، وذلك على خلفية اعلانهم مقاطعة أشغال دورة ماي، في خطوة احتجاجية ضد عبد اللطيف وهبي رئيس المجلس.

وقرر الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة سوس ماسة، احالة ملف المنتخبين “المحتجين ” على اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات، مع توقيفهم عن ممارسة أي نشاط باسم الحزب أو داخل هياكله ومؤسساته إلى غاية بت اللجنة في ملفهم.

وعبر المستشارون الموقوفون في بيان للرأي العام أنهم يرفضون العمل في غياب رؤية مستقبلية واضحة المعالم و”انتهاج منطق الإقصاء في اتخاذ قرارات بشكل انفرادي ومزاجي ومفرط في الارتجالية ..” بحسب البيان.

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تعليق واحد

  1. سبحان مبدل الأحوال يجب عدم الخلط بين مسؤولية الوزارة ورءاسة الحزب وزارة العدل مسؤولية كبيرة جدا ورءاسة الحزب شي اخر

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