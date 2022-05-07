موكب زفاف يتحول الى مأتم بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

تحول موكب حفل زفاف ، الى مأتم بمدينة طنجة، بعدما لقي شخص مصرعه وجرح أخرون في حادثة سير خطيرة وقعت على مستوى محج محمد السادس (مالاباطا).

وفي تفاصيل الحادث المأساوي فقد ادى اصطدام سيارة من نوع “پولو” بسيارتين أخريتين كانتا ضمن الموكب ، الى مصرع شخص واصابة اخرين تم نقلهم الى مستشفى محمد الخامس الجهوي لتقلي الاسعافات الضرورية .

واستنفر الحادث المصالح الأمنية التي حجّت بسرعة لعين المكان من أجل تسهيل حركة السير والجولان.

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