إدارة الدفاع الوطني : المغرب تصدى ل577 هجوما سيبرانيا خلال سنة 2021

هبة بريس - الرباط

كشفت ادارة الدفاع الوطني ، عن تصدي المغرب لمئات الهجمات السيبرانية خلال سنة 2021 ، والتي تم التعامل معها وتحليلها من قبل مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية التابع لإدارة الدفاع الوطني.

وأوضح عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في جوابه على سؤال كتابي ، ان عدد الهجمات السيبرانية خلال سنة 2021 بلغت حوالي 577 حادث تم التعامل معها، مشيرة الى انه تم “اكتشاف الثغرات التقنية في الوقت المناسب عن طريق المسح الشامل ومعالجتها بشكل فعال، وذلك لمنع إمكانية استغلال هذه الثغرات أثناء الهجمات السيبرانية (محاولة اختراق نظام المعلومات)على الأنظمة الحساسة ومكوناتها التقنية وجميع الخدمات المقدمة خارجيا عن طريق الإنترنت وخاصة المواقع الإلكترونية وتطبيقات الويب وتطبيقات الهواتف الذكية والبريد الإلكتروني والأجهزة المستعملة في الدخول والعمل عن بعد.

وأردف لوديي في جوابه على السؤال الكتابي ، أن مركز اليقظة والرصد يرفع من درجة يقظته ومستوى جاهزيته “عند تصاعد التوترات والتجاذبات الجيوسياسية أو نشوب بعض الأزمات على الصعيد الدولي، “كما هو حال الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تؤدي غالبا إلى تنامي خطر التهديدات السيبرانية وارتفاع وتيرة الهجمات”.

وزاد لوديي قائلا انه من بين مهام المركز “تقديم الاستشارات لمسؤولي أمن نظم المعلومات في الإدارات والهيئات العامة والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية فيما يتعلق بالثغرات عند ظهور تهديدات جديدة، أو عبر تحديث أنظمة الحماية لاكتشاف ومنع الاختراقات والتأكد من قدرة الأنظمة على اكتشاف التهديدات والتعامل معها بشكل فعال”.

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