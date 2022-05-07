بسبب أعمال العنف..الأمن الاسباني ينفذ مداهمات في أخطر أحياء سبتة المحتلة

تواصل السلطات الأمنية الاسبانية ، تنفيذ عمليات مداهمة سرية لأحد أخطر أحياء مدينة سبتة المحتلة ،”البرينسبي” الشي تقطنه أغلبية منحدرة من أصول مغربية .

وقالت الصحافة المحلية بثغر سبتة المحتلة ، ان هذه المداهمات التي كان آخرها يوم أمس الجمعة، لها علاقة بأعمال العنف التي عرفها الحي، خاصة بعد الاطلاق المتكرر للنار بالأسلحة النارية من طرف مجهولين.

وأضافت المصادر ذاتها قائلة ان العمليات الامنية التي تنفذها الشرطة الاسبانية بالحي المذكور ، لها علاقة ايضا بجريمة القتل التي راح ضحيتها قاصر من أصول مغربية يُدعى إبراهيم الذي أطلق عليه مجهول النار على مستوى الرأس وأرداه قتيلا في الأسابيع الماضية.

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