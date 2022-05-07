الصورة تعبيرية

طنجة..تزوير جواز التلقيح يقود مرشحا لولوج أسلاك الأمن للتحقيق

2022-05-07 / 18:03
3
هبة بريس - مكتب طنجة

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم السبت 7 ماي الجاري، شخصين أحدهما مرشح لاجتياز الاختبارات النهائية لولوج سلك ضباط الشرطة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

وحسب المعطيات الخاصة بالبحث، فقد قدّم المشتبه فيه الأول جواز تلقيح مزور ضد فيروس كوفيد-19 خلال حضوره لتسلم استدعاء لاجتياز الاختبارات البدنية والشفوية لولوج أسلاك الأمن الوطني بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، بينما يشتبه في تورط الموقوف الثاني في تزوير جواز التلقيح مقابل مبلغ مالي قدره 1500 درهم.

وقد تم إيداع المتورط في التزوير تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع المرشح لاختبارات ولوج أسلاك الشرطة للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة صباح اليوم السبت بعد انتهاء مجريات البحث.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مشروع مأوى الكلاب الضالة يثير ضجة بمدينة أكادير

مشروع مأوى الكلاب الضالة يثير ضجة بمدينة أكادير

2022-05-07 / 21:53
Photo of قبيل الامتحانات ..أساتذة التعاقد يخوضون اضرابا وطنيا لمدة أسبوع

قبيل الامتحانات ..أساتذة التعاقد يخوضون اضرابا وطنيا لمدة أسبوع

2022-05-07 / 20:53
Photo of فاس.. موثق ينتحر في ظروف غامضة والأمن يدخل على الخط

فاس.. موثق ينتحر في ظروف غامضة والأمن يدخل على…

2022-05-07 / 20:27
Photo of وزان ..مصرع تلميذة إثر سقوطها من حافلة للنقل المدرسي ومطالب بفتح تحقيق

وزان ..مصرع تلميذة إثر سقوطها من حافلة للنقل المدرسي…

2022-05-07 / 19:56
Photo of طنجة المتوسط ..حجز مخدرات مدسوسة في سلع للارساليات

طنجة المتوسط ..حجز مخدرات مدسوسة في سلع للارساليات

2022-05-07 / 18:50
Photo of إدارة الدفاع الوطني : المغرب تصدى ل577 هجوما سيبرانيا خلال سنة 2021

إدارة الدفاع الوطني : المغرب تصدى ل577 هجوما سيبرانيا…

2022-05-07 / 18:36
Photo of الحموشي يمنح ترقية استثنائية ويصرف معاشا لوالدي ضحية “واقعة انزكان”

الحموشي يمنح ترقية استثنائية ويصرف معاشا لوالدي ضحية “واقعة…

2022-05-07 / 16:51
Photo of تنسيق بين الديستي وأمن العيون ينهي نشاط شبكة للهجرة السرية

تنسيق بين الديستي وأمن العيون ينهي نشاط شبكة للهجرة…

2022-05-07 / 16:26
Photo of هذه هي الحقيقة الكاملة لـ”طبيبة الداخلة”

هذه هي الحقيقة الكاملة لـ”طبيبة الداخلة”

2022-05-07 / 16:23
Photo of أمن كلميم يحبط عملية لتهريب كمية مهمة من المخدرات

أمن كلميم يحبط عملية لتهريب كمية مهمة من المخدرات

2022-05-07 / 11:53

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق