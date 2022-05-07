عبد اللطيف الحموشي

الحموشي يمنح ترقية استثنائية ويصرف معاشا لوالدي ضحية “واقعة انزكان”

2022-05-07 / 16:51
0
هبة بريس - الرباط

قرر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي منح ترقية استثنائية في الرتبة لضابط الشرطة مامون الفقير، الذي وافته المنية في حادث إجرامي بمدينة انزكان في ثاني ماي الجاري، وذلك تطبيقا لأحكام المادة الثامنة من الظهير الشريف المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني.

وتنفيذا لهذا القرار، فقد تمت ترقية الضابط الضحية إلى رتبة ضابط شرطة ممتاز بأثر لاحق لما بعد الوفاة، وذلك تقديرا لحسه المهني العالي وتضحيته الجسيمة، واعترافا كذلك بما برهن عنه الفقيد من نكران للذات عندما تدخل لفض شجار وتحييد الخطر الصادر عن شخصين هددا أمن الأشخاص وسلامة الممتلكات باستخدام أسلحة بيضاء.

كما أعطى المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني تعليماته للمصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية الشرطية من أجل التنسيق مع المصالح الحكومية المختصة لدراسة الإمكانيات القانونية والآليات التنظيمية لتمكين والدي الفقيد من “معاش الزمانة” الذي يصرف لذوي الحقوق في الحوادث المرتبطة بمزاولة الوظيفة، على اعتبار أنه عندما تدخل لفرض تطبيق القانون وحماية أمن الأشخاص إنما كان في حكم مزاولة المهنة، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 26 من القانون المنظم للمعاشات المدنية.

وتندرج هذه القرارات التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في سياق العناية الخاصة التي توليها المؤسسة الأمنية لموظفيها وذوي حقوقهم، كما أنها تجسد التقدير البالغ للتضحيات الجسيمة التي ما فتئ يقدمها نساء ورجال الأمن الوطني لخدمة قضايا وطنهم ومواطنيهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تنسيق بين الديستي وأمن العيون ينهي نشاط شبكة للهجرة السرية

تنسيق بين الديستي وأمن العيون ينهي نشاط شبكة للهجرة…

2022-05-07 / 16:26
Photo of هذه هي الحقيقة الكاملة لـ”طبيبة الداخلة”

هذه هي الحقيقة الكاملة لـ”طبيبة الداخلة”

2022-05-07 / 16:23
Photo of أمن كلميم يحبط عملية لتهريب كمية مهمة من المخدرات

أمن كلميم يحبط عملية لتهريب كمية مهمة من المخدرات

2022-05-07 / 11:53
Photo of تذكير.. العودة الى الساعة الإضافية عند حلول ال2 صباحا من يوم غد الأحد

تذكير.. العودة الى الساعة الإضافية عند حلول ال2 صباحا…

2022-05-07 / 10:40
Photo of إنزكان.. الأمن يشن عمليات تمشيطية ويعتقل عددا من الجانحين

إنزكان.. الأمن يشن عمليات تمشيطية ويعتقل عددا من الجانحين

2022-05-07 / 10:10
Photo of أمن البيضاء يوقف شقيقين متورطين في ترويج مخدر الكوكايين

أمن البيضاء يوقف شقيقين متورطين في ترويج مخدر الكوكايين

2022-05-07 / 10:04
Photo of طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-05-07 / 09:05
Photo of فاس.. إيقاف مشتبه فيه من ذوي السوابق بتهمة الحيازة وترويج المخدرات

فاس.. إيقاف مشتبه فيه من ذوي السوابق بتهمة الحيازة…

2022-05-06 / 23:48
Photo of ” الريد بيل” وثورة الرجال على القوانيين النسوية تنبثق بالمغرب

” الريد بيل” وثورة الرجال على القوانيين النسوية تنبثق…

2022-05-06 / 21:40
Photo of توقيف طبيب بالداخلة بسبب احتجاجه على ”الصراصير“ وإحالة زوجته على ”التأديب“

توقيف طبيب بالداخلة بسبب احتجاجه على ”الصراصير“ وإحالة زوجته…

2022-05-06 / 21:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق