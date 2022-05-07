تنسيق بين الديستي وأمن العيون ينهي نشاط شبكة للهجرة السرية

هبة بريس-أشعبان لحبيب

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح يومه السبت 7 ماي الجاري، من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر عبر المسالك البحرية.

وقد جرى توقيف المشتبه بهم الأربعة، في حالة تلبس بالتحضير والإعداد لتنظيم عملية للهجرة غير المشروعة لفائدة خمسة عشر مرشحا، من بينهم سيدة، والذين ثم ضبطهم في عمليات متفرقة بخمسة أحياء سكنية بمدينة العيون.

وقد مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز ثلاث سيارات، وجهاز لتحديد المواقع البحرية يشتبه في استخدامه في عمليات الهجرة غير المشروعة.

وقد تم إخضاع المنظمين الأربعة ومرشحي الهجرة غير الشرعية، لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة امتداداتها وارتباطاتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.

وتندرج هذه العملية الأمنية، في إطار الجهود المكثفة التي ما فتئت تقوم بها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

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