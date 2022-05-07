مصر.. الجيش يعلن مقتل 11 من قواته في “هجوم إرهابي”

هبة بريس - وكالات

أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، عن إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة؛ ما أسفر عن مقتل ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد آخرين.

وقال المتحدث العسكري للجيش في منشور على صفحة فيسبوك: ”قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة؛ مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد“.

وقال المتحدث، إنه جار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء، مؤكدا ”استمرار جهود القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره“، وفق البيان.

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