صورة تعبيرية

مصر.. الجيش يعلن مقتل 11 من قواته في “هجوم إرهابي”

2022-05-07 / 15:57
0
هبة بريس - وكالات

أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، عن إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة؛ ما أسفر عن مقتل ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد آخرين.

وقال المتحدث العسكري للجيش في منشور على صفحة فيسبوك: ”قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة؛ مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد“.

وقال المتحدث، إنه جار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء، مؤكدا ”استمرار جهود القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره“، وفق البيان.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لأول مرة.. مجلس الأمن يصدر بيانا رئاسيا بالإجماع حول أوكرانيا

لأول مرة.. مجلس الأمن يصدر بيانا رئاسيا بالإجماع حول…

2022-05-07 / 14:33
Photo of في حفل تنصيبه.. ماكرون يتعهد باستخدام “أسلوب جديد للحكم”

في حفل تنصيبه.. ماكرون يتعهد باستخدام “أسلوب جديد للحكم”

2022-05-07 / 12:13
Photo of بسبب غلاء الوقود.. الخطوط الجوية النيجيرية تعلق رحلاتها

بسبب غلاء الوقود.. الخطوط الجوية النيجيرية تعلق رحلاتها

2022-05-07 / 11:33
Photo of بينهم مغني راب.. موسكو توسّع قائمة الـ”عملاء” بأسماء جديدة

بينهم مغني راب.. موسكو توسّع قائمة الـ”عملاء” بأسماء جديدة

2022-05-06 / 22:26
Photo of توغل كبير جديد لمقاتلات صينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية

توغل كبير جديد لمقاتلات صينية في منطقة الدفاع الجوي…

2022-05-06 / 19:31
Photo of بسبب تهديد “خطير”.. السويد تعيد نقاط التفتيش عند معابر الدخول

بسبب تهديد “خطير”.. السويد تعيد نقاط التفتيش عند معابر…

2022-05-06 / 19:14
Photo of كوبا: 8 قتلى و30 جريحا بانفجار فندق “ساراتوغا” في هافانا

كوبا: 8 قتلى و30 جريحا بانفجار فندق “ساراتوغا” في…

2022-05-06 / 18:43
Photo of إسبانيا.. 17 مصابا جراء انفجار قوي في منزل بمدريد

إسبانيا.. 17 مصابا جراء انفجار قوي في منزل بمدريد

2022-05-06 / 15:43
Photo of روسيا تؤكد: لن نستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا

روسيا تؤكد: لن نستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا

2022-05-06 / 09:56
Photo of تدشين خط غاز جديد يربط دول البلطيق بشبكة الغاز الأوروبية

تدشين خط غاز جديد يربط دول البلطيق بشبكة الغاز…

2022-05-05 / 23:26

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق