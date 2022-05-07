الوداد الرياضي يتفوق على مضيفه بيترو أتلتيكو ويضع قدما في نهائي أبطال افريقيا

هبة بريس

وضع فريق الوداد الرياضي قدما أولى في نهائي دوري ابطال افريقيا لكرة القدم ، عقب تحقيقه فوزا ثمينا على مضيفه فريق بيترو اتليتيكو الانغولي بثلاثة اهداف لواحد في اللقاء الذي جمعهما ظهر اليوم السبت على أرضية ملعب 11 نونبر في العاصمة الانغولية لواندا برسم ذهاب نصف نهائي هذه المسابقة .

وأنهى فريق القلعة الحمراء الجولة الأولى متقدما بهدفين دون رد وقعهما المدافع الانغولي تياغو أزولاوو ضد مرماه في الدقيقة الـ18، و العميد يحيى جبران في الدقيقة الـ45.

وفي الشوط الثاني وسع فريق الوداد الفارق بتسجيل الهدف الثالث من امضاء المهاجم غي مبينزا في الدقيقة 68 ، قبل ان ينجح بترو اتلتيكو في تسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 81 بواسطة اللاعب ريكادو دجوب.

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