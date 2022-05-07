لأول مرة.. مجلس الأمن يصدر بيانا رئاسيا بالإجماع حول أوكرانيا
أصدر مجلس الأمن الدولي، ولأول مرة، بيانا رئاسيا حول أوكرانيا مساء الجمعة في جلسة استغرقت دقيقتين فقط، أعرب فيه أعضاء المجلس عن القلق البالغ إزاء الحفاظ على السلم والأمن الدوليين في أوكرانيا.
كما أكد على دعم جهود السيد أنطونيو غوتيريش من أجل إيجاد حل سلمي “للحرب في أوكرانيا”.
وقد رحب الأمين العام بهذا الدعم مشيرا إلى أن المجلس “يتكلم بصوت واحد” لأول مرة من أجل السلام في أوكرانيا.
وكان مجلس الأمن قد عقد جلسة مقتضبة اعتمد فيها البيان الرئاسي، الذي صاغته كل من المكسيك والنرويج، والذي يتضمن تذكيرا بتعهد جميع الدول الأعضاء، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بالالتزام بتسوية نزاعاتهم الدولية عبر الوسائل السلمية. كما يشير البيان إلى دعم مجلس الأمن القوي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة في البحث عن حل سلمي ثم يطلب البيان من الأمين العام أن يقدم إحاطة إلى مجلس الأمن في الوقت المناسب بعد اعتماد هذا البيان.
وقد تلا البيان ريتشارد ميل، نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، لأن بلاده ترأس مجلس الأمن لشهر ماي الحالي، مشيرا إلى التفاهمات التي توصل إليها أعضاء المجلس الذين وافقوا على هذا البيان الرئاسي “والذي سيكون بصيغة وثيقة صادرة عن مجلس الأمن”.
19 تعليقات
الوضع خرج عن السيطرة روسيا دخلت بنفق مظلم لايعلم نهايته إلا المخابرات المركزية البريطانية وأمريكا وعائلة ريتشالد..
حسبنا الله ونعم الوكيل على الضلم والضالمين والكفر والكافرين..
النصر لروسيا وتسقط أمريكا وعملاءها الخونة ..
لمادا لم تكن الدول العربية والإسلامية موحدة ومتضاونة كمثل أوربا دول الخليج متل الكويت عمان الاردن قطر الإمارات السعودية..
إيقاف الحرب بين روسيا واوكرانيا مصلحة عالمية وعلى كل العالم التدخل وإيقاف هذا الشر..
بوتين سيد قراراته ومدعوم سواء من شعب روسيا أو دول الاتحاد السوفياتي السابقة معضم شعوبها يكنون له الولاء كما أنه ذكي مادام طالب بعدم توسع دول حلف الناتو الى دول الاتحاد السوفياتي سابقا فالنية واضحة إعادة مجد الاتحاد السوفياتي وبالتالي المجد الروسي..
وزير الخارجية الأمريكي صرح ان أمريكا سترد لكن ليس بالضرورة ردا عسكريا معناتها تتفرج في الحرب وتندد وتصعد وتزج اوروبا في الحرب مع روسيا والصين تراقب عن كثب فإذا تدخلت أمريكا فستنهض الصين وحلفائها وتندلع الحرب العالمية الثالثة ..
بوتين متعطش ان يرفع راية الاتحاد السوفياتي ولثد كان له ما أراد فالسترجاعه لاكرانيا هو استرجاع مكانته ولا تهمه لا امريكا ولا اوربا وسوف يسترجع المعسكر الاشتراكي مكانته وهذه فرصته..
المشكلة هي توسع الناتو على حدود روسيا. يريدون محاصرة روسيا و ربما غزوها إن أمكن. استطاعوا ضم لاتفيا و ليتوانيا و إستونيا و بولندا، و الآن يحاولون ضم أوكرانيا بعد دعم انقلاب 2014 الذي أوصل النازيين الجدد إلى السلطة. روسيا لن تسمح بتكرار سيناريو الحرب العالمية الثانية…
روسيا أكبر دولة بالعالم و حقها تحمي موسكو وتحمي شعبها من حلف الناتو حقها واساسا أوكرانيا وبيلاروسيا هي أجزاء من روسيا التاريخية ..
صراع العمالقة والقوى الصاعدة وزمن التكتلات ياترى هل يستطيع الناتو وأمريكا هزيمة ودحر روسيا ..
روسيا تمتلك قادة سياسيين و عسكريين مثل بوتن ووزير دفاعه سيرغي شيويغو. ولدها ما يكفي من العتاد العسكري ومنظومة دفاع قوية .
روسيا التي تتخذ من الحرب وسيلة لتحقيق غايات جيوسياسية دون اعتبار الاتفاقيات الدولية و الاوضاع الانسانية..
روسيا دولة نووية وصاحبة الصواريخ الفتاكة وهي مستعدة للحرب العالمية كلها وقادرة على محاربة كل من وقف في طريقها..
في جميع الحروب الإمبريالية العالمية كانت امريكا تخرج سالمة مانعة ثم غانمة لكن ما يحصل اليوم يقلب المعادلة رأسا على عقب..
روسيا اليوم لها حلفاء بقيمة الصين الشعبية وإيران الإسلامية والهند وكوريا الشمالية النووية وباكستان وجميع دول آسيا الوسطى طاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وجميع دول القوقاز من شيشان إلى الفيتنام غربا مرورا بقرغيزيا ثم دول صعبة للغاية مثل فنزويلا وكوبا والجزائر وووو أما فيما يخص أمريكا وحلفائها من حلف النيتو فهم دولا ضعيفة جدا نظرا لكونها غير متطورة مثل رومانيا وبنغازيا ودول البلطيق وبولندا ..
كما اسقط الربيع العربي رؤساء الدول العربية الان روسيا ستسقط الغرب وامريكا معها..
اذا وقعت الحرب بين روسيا واروبا فاحسب ان اروبا ستصبح في عداد ومعها امريكا..
في النهاية سينصاع الغرب لمطالب روسيا وبذلك تكون روسيا ربحت الحرب ..