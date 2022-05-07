لأول مرة.. مجلس الأمن يصدر بيانا رئاسيا بالإجماع حول أوكرانيا

هبة بريس - وكالات

أصدر مجلس الأمن الدولي، ولأول مرة، بيانا رئاسيا حول أوكرانيا مساء الجمعة في جلسة استغرقت دقيقتين فقط، أعرب فيه أعضاء المجلس عن القلق البالغ إزاء الحفاظ على السلم والأمن الدوليين في أوكرانيا.

كما أكد على دعم جهود السيد أنطونيو غوتيريش من أجل إيجاد حل سلمي “للحرب في أوكرانيا”.

وقد رحب الأمين العام بهذا الدعم مشيرا إلى أن المجلس “يتكلم بصوت واحد” لأول مرة من أجل السلام في أوكرانيا.

وكان مجلس الأمن قد عقد جلسة مقتضبة اعتمد فيها البيان الرئاسي، الذي صاغته كل من المكسيك والنرويج، والذي يتضمن تذكيرا بتعهد جميع الدول الأعضاء، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بالالتزام بتسوية نزاعاتهم الدولية عبر الوسائل السلمية. كما يشير البيان إلى دعم مجلس الأمن القوي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة في البحث عن حل سلمي ثم يطلب البيان من الأمين العام أن يقدم إحاطة إلى مجلس الأمن في الوقت المناسب بعد اعتماد هذا البيان.

وقد تلا البيان ريتشارد ميل، نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، لأن بلاده ترأس مجلس الأمن لشهر ماي الحالي، مشيرا إلى التفاهمات التي توصل إليها أعضاء المجلس الذين وافقوا على هذا البيان الرئاسي “والذي سيكون بصيغة وثيقة صادرة عن مجلس الأمن”.

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