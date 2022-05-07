التعليم: الاعلان عن نتائج الاختبارات الكتابية لامتحانات الكفاءة المهنية

هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم السبت، عن نتائج الاختبارات الكتابية لامتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بفئات هيئات الأطر المشتركة بين الوزارات، المقبولين لاجتياز الاختبارات الشفوية برسم دورة 2021، والتي أسفرت عن نجاح ما مجموعه 1566 مترشحا ومترشحة سيتبارون على 1063 منصبا.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه يمكن الاطلاع على هذه النتائج بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبالمديريات الإقليمية أو على البوابة الالكترونية للوزارة www.men.gov.ma.

وأضاف المصدر ذاته أن الاختبارات الشفوية لكل من هيئة المتصرفين وهيئة المحررين وهيئة التقنيين، ستجرى بالمركز الوطني للتقويم والامتحانات بالرباط، أيام 17 و18 و19 ماي 2022.

وأشار البلاغ إلى أن الاختبارات الشفوية الخاصة بفئات هيئة المساعدين الإداريين وهيئة المساعدين التقنيين، ستجرى بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في الفترة ما بين 17 و20 ماي 2022.

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