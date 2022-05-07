أمن كلميم يحبط عملية لتهريب كمية مهمة من المخدرات

هبة بريس-أشعبان لحبيب

عملت هبة بريس من مصادرها الخاصة، ان مصالح الأمن بكليميم، تمكنت مساء أمس الخميس، من إحباط عملية تهريب لكمية مهمة من المخدرات، على متن حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من أكادير في اتجاه مدينة سمارة.

وأفادت المصادر ذاتها،أن هذه العملية تمت بالسد الأمني للمدخل الشمالي لمدينة كليميم، حيث أسفرت عملية تفتيش روتينة للحافلة على اكتشاف 24 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كانت مخبئة بإحكام داخل أغراض أحد الركاب.

وقد جرى توقيف الراكب المعني، للاشتباه في مسؤوليته عن حيازة ونقل هذه الكمية من المخدرات، حيث تم وضعه رهن الحراسة النظرية في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة المختصة.

ودي صلة بالموضوع، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بكليميم مدعومة بعناصر فرقة محاربة العصابات، منذ ساعات متأخرة من مساء يوم الخميس، و إلى حدود صبيحة أمس الجمعة، من توقيف خمسة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية المتعددة، مبحوثا عنهم وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات و مسكر ماء الحياة الماحيا، حيث تم توقيف المشتبه فيهم، خلال عمليات أمنية نوعية في أحياء متفرقة بمدينة كليميم.

وقد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

وفي نفس السياق، قام أحد العنصار الأمنية يعمل بفرقة شرطة المرور بالهيئة الحضرية بمدينة كليميم، من إنقاذ فتاة في الثلاثينات من عمرها، بعدما أقدمت صباح يوم الخميس الماضي، بشكل مفاجئ على محاولة الانتحار بربط عنقها بحبل على شجرة، بالقرب من شارع محمد السادس بالمدخل الشمالي لمدينة كلميم.

وتعود تفاصيل الحادث، بعدما كان رجل أمن ضمن دورية خاصة بمراقبة السرعة، حيث أثارت انتباهه تحركات لمواطنة بالقرب من الأشجار بمنطقة خلاء، لتراوده شكوك التي وجهته إلى مكان كادا أن يصبح مسرح جريمة محاولة إنتحار فتاة شنقا، و هو ما دفعه إلى التدخل لإنقاذها من الموت محقق قبل أن تلفظ انفاسها الأخيرة، حيث قام بإشعار السلطات الأمنية المختصة، إلى جانب الوقاية المدنية التي حلت بعين المكان، من أجل نقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية بعد إنقاذها من موت محقق، فيما تم فتح تحقيق في الحادث.

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