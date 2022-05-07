المغرب يفاوض إسرائيل للحصول على “صاروخ دليلة”

هبة بريس

كشفت صحيفة “ديفينس” المتخصصة في الأخبار العسكرية والدفاعية أن “المغرب دخل في المفاوضات المتعلقة بشراء صاروخ (كروز) الإسرائيلي، الشهير بـ(صاروخ دليلة)، لتطوير ترسانة سلاح الجو الملكي”.

وذكرت الصحيفة أن ” المغرب يسعى إلى تشغيل الصاروخ الإسرائيلي على المقاتلات الجوية من طراز (إف-5) في مرحلة أولى”.

وأضافت أن “إتمام الصفقة العسكرية بين شركة (إلبيت سيستمز) والقوات المسلحة الملكية يرتهن بموافقة المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، لكن ذلك لا يطرح أي إشكال بالنسبة إلى المغرب في ظل التقارب السياسي الأخير بين البلدين”.

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