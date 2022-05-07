سيدي إفني : العثور على جثة ” إمام مسجد” بداخل ” مطفية “

2022-05-07 / 13:15
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

فتحت السلطات الأمنية تحقيقا في ملابسات وفاة ” إمام مسجد ” عثر على جثته بداخل ” مطفية للمياه” ، بمسجد سيدي لمستور بدوار ” ادالعاود ” بتمكرط اخسان التابع للنفوذ الترابي لجماعة أيت الرخا، اقليم سيدي افني.

وقالت مصادر الجريدة، أن مؤذن المسجد هو من عثر على الهالك بعد سقوطه بالمطفية مفارقا الحياة، ليقوم بإبلاغ السلطات الأمنية والتي باشرت تحقيقاتها، فيما تم ايداع جثة الهالك مستودع الأموات بالمستشفى الاقليمي، بتعليمات من النيابة العامة المختصة،من أجل اخضاعها التشريح ومعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.

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