تذكير.. العودة الى الساعة الإضافية عند حلول ال2 صباحا من يوم غد الأحد

هبة بريس

ستعود المملكة إلى العمل بتوقيت غرينيتش + 1 عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم غد الأحد 8 ماي 2022 .

وسيكون المواطنون بالمملكة مدعوين إلى إضافة ستين دقيقة إلى ساعاتهم بحلول الساعة الثانية صباحا من يوم غد الأحد.

وكانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قد أعلنت، أول أمس الخميس، أنه سيتم الرجوع إلى العمل بتوقيت (GMT+1 )، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم غد الأحد 8 ماي 2022 .

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الرجوع إلى العمل بهذا التوقيت يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018 ) المتعلق بالساعة القانونية للمملكة.

ما رأيك؟ المجموع 11 آراء 11 0