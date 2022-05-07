تذكير.. العودة الى الساعة الإضافية عند حلول ال2 صباحا من يوم غد الأحد
هبة بريس
ستعود المملكة إلى العمل بتوقيت غرينيتش + 1 عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم غد الأحد 8 ماي 2022 .
وسيكون المواطنون بالمملكة مدعوين إلى إضافة ستين دقيقة إلى ساعاتهم بحلول الساعة الثانية صباحا من يوم غد الأحد.
وكانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قد أعلنت، أول أمس الخميس، أنه سيتم الرجوع إلى العمل بتوقيت (GMT+1 )، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم غد الأحد 8 ماي 2022 .
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الرجوع إلى العمل بهذا التوقيت يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018 ) المتعلق بالساعة القانونية للمملكة.
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23 تعليقات
الساعة ماشفنا منها غي الخير علاش زيد نقص زيد نقص. زيدو فالاجرة ديال العمال، نقصو من عدد ساعات العمل. زيدو فعدد المدارس والمستشفيات زيدو فالمساجد ودور القرآن، نقصو من ثمن الأدوية حيدو المخدرات والخمر. كاين بزاف مايدار ماشي حاضيين غي الساعة الله يزيدكم عذاب فعذاب.
عوض الكلام خرجو لشارع و طالبو بحقكم
لاحول ولاقوة إلا بالله ماذا ننتضر من دولة أغلقت بيوت الله طيلة سنة ونصف هذه الساعة تحبطنا خاصة في صلاة العشاء كيف لنا أن نذهب إلى المسجد وخرج منه حتى الساعة العاشرة والنصف متى سننام ومتى سنستيقظ لأن وراءنا العمل ومدارس الأبناء زد على ذلك صلاة الصبح مع الخامسة صباحا كيف لنا أن نذهب للصلاة ونرجع حتى السادسة صباحا والمدارس مع الثامنة حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اهد هؤلاء المسيرين لشأن البلد فإن لم تهدهم فهيء لهذه الأمة من يقوم بشأنها وينظر من حالها ياقوي ياغزيز