تذكير.. العودة الى الساعة الإضافية عند حلول ال2 صباحا من يوم غد الأحد
هبة بريس
ستعود المملكة إلى العمل بتوقيت غرينيتش + 1 عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم غد الأحد 8 ماي 2022 .
وسيكون المواطنون بالمملكة مدعوين إلى إضافة ستين دقيقة إلى ساعاتهم بحلول الساعة الثانية صباحا من يوم غد الأحد.
وكانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قد أعلنت، أول أمس الخميس، أنه سيتم الرجوع إلى العمل بتوقيت (GMT+1 )، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم غد الأحد 8 ماي 2022 .
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الرجوع إلى العمل بهذا التوقيت يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018 ) المتعلق بالساعة القانونية للمملكة.
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18 تعليقات
الله يزيدكم العذاب خليو لينا ساعتنا العادية الي تتماشى مع الساعة البيولوجيا راه عذبتو هد الوليدات خاصة فصل الشتاء والليالي نقولو دابا مزيانة صيف ونهارىتيبدا بكري ا
في المغرب تفرض القوانين فرضا دون الرجوع الى المؤسسة التشريعية: الساعة الاظافية. التلقيح . التجنيد الاجباري . مدونة السير كأننا قطيع من الخرفان دون مراعاة حقوق المواطنين ..
الساعة الإضافية تحل مجموعة من المشاكل الإقتصادية للبلاد منها الصادرات الفلاحية التي تنعش اقتصاد المغرب .. لكن سلبياتها اكثر من ايجابياتها ..
يجب على الحكومة ان تلغي الساعة الاظافية تجاه الشعب المقهور على أمره لما لها من ازرار نفسية ..
الشعب ضد الساعة الاضافية الا الحكومة الحاكمة ترى العكس فهو يريد اسقاط الساعة الاظافية..
الساعة الإضافية جعلت حياة اليومية للمغاربة جحيم خصوصا في أشهر الشتاء قطاع الطرق الكلاب الضالة تشكل خطر على المواطن وعلى التلاميذ يجب إعادة النظر في هذا الساعة..
هل تعلمون ان بعض دول العالم تفكر في إضافة يوم الجمعة إلى عطلة نهاية الأسبوع .يجب على المغرب ان يكون من الدول السباقة للدراسة هذا المقترح حتى لا يشكل على الموصل والعامل البسيط ظغوط نفسية..
الاشكلية أن هذه ساعة يستفيد منها الموظفين أما العمال البسطاء لا حقوق لهم من طرف أرباب مشغليهم ..
الشعب ضد الساعة الاضافية لان مساوئها اكثر من منافعها..
الهدف الحقيقي من وراء إضافة هذه الساعة،هو لتماشي التوقيت المحلي مع توقيت البورصات العالمية.وذلك لخدمة مصالحها وليس إطلاقا لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية..
بداية الرجوع التوقيت الاظافية اي ما يسمى بالصيفي التوقيت القانوني الذي يوافق GMT هو الاحسن والملاءم..
نطالب بعدم الزيادة في الساعة مرة أخرى، لأن الساعة الزائدة ليس لها اي نفع على المواطن..
اتمنى ان تتغير العقليات في بلادنا حتى نرقع الى درجة الوعي وليست الساعة الاظافية .
لسنا ضد اضافة ساعة بل نريد تغيير وقت العمل خلال فصل الصيف..
الزيادات الصاروخية من المواد الغذائية مواد البناء مواد النظافة مواد الإلكترونيك .. حتى الساعة الاظافية. حسبي الله ونعم الوكيل
حكومة الفساد والريع رفع الاسعار تستاهل محسن شعب مقهور
نتمنى من الحكومة الحالية الغاء هذه الساعة المشؤومة ..
الضحك على الدقون الشعب باكمله ضد الساعة الاظافية..