رسميا… تشيلسي يعلن انتقال ملكية النادي إلى مالك جديد

هبة بريس - وكالات

أعلن نادي تشيلسي، اليوم السبت، عن انتقال ملكية النادي من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش إلى مالك جديد.

وقال تشيلسي في بيان رسمي: “يؤكد النادي اتفاقه على شروط انتقال الملكية إلى مجموعة جديدة، بقيادة تود بيلي وكليرليك كابيتال ومارك والتر وهانسيرج ويس”.

وأضاف أنه “سيتم دفع 2.5 مليار جنيه إسترليني لشراء أسهم النادي، وإيداع هذه العائدات في حساب مصرفي مجمد في المملكة المتحدة بقصد التبرع بنسبة 100% للأعمال الخيرية كما أكد رومان أبراموفيتش”.

وأوضح أن “تشيلسي ينتظر موافقة حكومة المملكة المتحدة لتحويل العائدات من الحساب المصرفي البريطاني المجمد”.

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