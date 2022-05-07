طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تكون الأجواء حارة نوعا ما بالأقاليم الجنوبية، أقصى الجنوب-الشرقي، داخل سوس، وبالسهول غرب الأطلس.

كما ستتشكل كتل ضبابية أو ضباب محلي بالسهول الشمالية والوسطى والسواحل الجنوبية، فيما سيظل الطقس مستقرا وسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق .

وستهب الرياح ضعيفة الى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي في أغلب الأحيان بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس، الريف والهضاب العليا الشرقية، ما بين 18 و24 درجة بالجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية وأقصى الجنوب الشرقي. وستكون ما بين 13 و18 درجة بباقي المناطق .

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين رأس سبارتيل والجرف، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل .

وستهب الرياح ضعيفة الى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي في أغلب الأحيان بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس، الريف والهضاب العليا الشرقية، ما بين 18 و24 درجة بالجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية وأقصى الجنوب الشرقي. وستكون ما بين 13 و18 درجة بباقي المناطق .

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين رأس سبارتيل والجرف، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل .

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