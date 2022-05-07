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أمن البيضاء يوقف شقيقين متورطين في ترويج مخدر الكوكايين

2022-05-07 / 10:04
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الجمعة 06 ماي الجاري، من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 35 و37 سنة، يشتبه في تورطهما في حيازة وترويج مخدر الكوكايين.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة، قادمين من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة على متن هذه الناقلة عن حجز كيلوغرام واحد و65 غرام من مخدر الكوكايين مخبأة داخل تجويف معد في هيكل المركبة، علاوة عن حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ترويج المخدرات.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر

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تعليق واحد

  1. نشكر القوات الامنية على الجهود الكبيرة والتدخلات القيمة التي يقومون بها من اجل محاربة المخذرات والمجرمين حيث يضحون بانفسهم في سبيل استتباب الامن ونشر الاستقرار والاطمىنان بين المواطنين فشكرا للاسرة الأمنية على أعمالها الجليلة و التضحيات الجسام التي يقدمونها من اجل تحقيق الأمن والسكينة للمواطنين

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